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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. حورية فرغلي لـ نزار الفارس: ليك الشرف إني رقصت معاك

محررة البوابة مع
محررة البوابة مع النجمة حورية فرغلي في منزلها
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علقت النجمة حورية فرغلي عن الضجة الكبيرة التي أثارها المذيع "نزار الفارس" وخطبتها له واتهامه لها بأنها لعبت بمشاعره، وقالت فرغلي خلال حوارها مع البوابة نيوز: نزار الفارس إنسان غريب للغاية وهو من افتعل الأزمة ليس أنا".

 وأكدت إنني تفاجأت أن بعد ذلك يقول إنه كان يجبر بخاطري، وأحب أوجه رسالة له من خلال حواري معكم في ذلك الامر لإنهاء الحديث في هذا الموضوع "أنا لا أعرفه وأنا التي جبرت بخاطرة ووافقت أن أقوم أرقص معه وهو قصير وناله الشرف والذي فعله أمر سيء للغاية وهذا الأمر ليس جديد عليه فهو دائما يفتعل الكثير من المشاكل مع الفنانات".

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