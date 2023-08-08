تخبط إداري في الزمالك وأزمات لا تنتهي

تسيطر حالة من التخبط الإدارى الشديد على نادى الزمالك ومجلس إدارته، وذلك بعد إعلان مرتضى منصور رحيله عن منصبه، وأن موعد الانتخابات المقبل فى شهر أكتوبر، مُبررًا رحيله بفشله فى حل أزمات النادى المالية بسبب الحجز على أرصدة النادى من قبل ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق.

ويعيش الزمالك حاليًا فترة صعبة بدون منصبين مهمين بالنادى، وهما الرئيس والنائب، وفيما يخص أعضاء مجلس الإدارة فيرفضون الرحيل بالاستقالة ويتمسكون باستمرارهم فى مناصبهم لحين إقامة الانتخابات المقبلة على المناصب الشاغرة، وذلك وفقًا لمصادر داخل النادى الأبيض.

التخبط الإدارى والحجز علي الأرصدة والأزمات المالية وإيقاف القيد تمنع النادى الأبيض من ضم صفقات جديدة استعدادًا للموسم الجديد حتى الآن، حيث إن الزمالك مُطالب بسداد غرامات مالية كبيرة لأكثر من جهة لرفع القيد، وأبرزها غرامة قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا» لصالح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويسابق أعضاء مجلس الزمالك الحاليون، الزمن مع لجنة الكرة فى محاولة منهم لحل الأزمات ورفع القيد على أمل ضم صفقات سوبر، وذلك تجنبًا لتكرار الموسم الكارثى للزمالك بالموسم المُنقضى، والذى يُعد من أسوأ مواسم «الأبيض» فى تاريخه، حيث خسر الفريق ببداية الموسم السوبر المصرى السعودى أمام الهلال السعودى، ثم خسر السوبر المصرى أمام الأهلى، ثم خرج من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر فى النسخة الأخيرة من نصف النهائى أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصرى، ثم خسر الدورى رسميًا لصالح الأهلى، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.

وبالحديث عن الفريق فنيًا ولإبعاد اللاعبين عن المشاكل الإدارية الكبيرة داخل النادى، فقد منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات طويلة لأول مرة منذ سنوات، على أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى يوم 25 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد.

ويُخطط «أوسوريو» لتجهيز لاعبي الزمالك بشكل بدنى وفنى قوى من خلال معسكر إعداد للموسم الجديد، ويخوض من خلال بعض المباريات الودية ويصل من خلاله لمستوى مميز للاعبين يجعلهم قادرين على المنافسة بقوة على الألقاب فى الموسم الجديد.

وينتظر الزمالك المشاركة فى عدة بطولات مهمة بالموسم المقبل، وأبرزها، الدورى الممتاز، وكأس مصر عن النسخة الأخيرة والكأس الجديد، والسوبر المصري من 4 أندية بالإمارات، ومرشحًا الزمالك للمشاركة به وفقًا لطلبات الشركة الراعية للسوبر والاتفاقية مع الجانب الإماراتى، بالإضافة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن حصد الزمالك المركز الثالث بالدورى بالموسم الماضى وفشل فى الحفاظ على درع الدورى، كما حدث فى العامين الماضيين مع المدربين البرتغالى جيسوالدو فيريرا، والفرنسى باتريس كارتيرون.