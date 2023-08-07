اقرأ غدا في "البوابة".. 5 حوارات ساخنة تكشف أسرار وكواليس "حرب تجويع العالم"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 8 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

٥ حوارات ساخنة تكشف أسرار وكواليس "حرب تجويع العالم"

توتر صيني فلبيني.. مانيلا تتهم "بكين" بإطلاق خراطيم المياه على سفنها

المهلة انتهت.. إغلاق المجال الجوي في النيجر.. ونيجيريا تدعم الحل الدبلوماسي

"سرقة القرن".. بغداد تطارد مسئولين عراقيين سابقين دوليًا

اتهامات لـ "بوش" الألمانية بمساعدة إيران في التجسس على المتظاهرين

حتى إشعار آخر.. فرنسا تعلق مساعدات التنمية لبوركينا فاسو

السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل

45 جنيهًا زيادة.. السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين