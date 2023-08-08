الكرة السعودية في ثوبها الجديد تخطف الأنظار في البطولة العربية

خطفت الكرة السعودية الأضواء، فى البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية الأبطال» فى نسختها الحالية، بعد الكم الهائل من النجوم العالميين المشاركين فى البطولة من قبل دورى «روشن» فى ثوبه الجديد.

واقتحمت الفرق السعودية دور ربع نهائى البطولة العربية، بأربع فرق، وهم اتحاد جِدة، والنصر والهلال، والشباب، كأكثر الدول العربية مشاركة فى ربع نهائى الكأس، متوفقة على الكرة المغربية والجزائرية وباقى الدوريات العربية الكبيرة.

كما تشير التوقعات إلى أن البطولة لن تخرج عن الأندية السعودية، لما تتمع من قوة بين فرقها، والتى تضم نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، مثل البرتغالى كريستيانو رونالدو، والسنغالى ساديو مانى، والفرنسى كريم بنزيما.

وودع منافسات كأس الملك سلمان كل من الترجى التونسي والصفاقسى التونسي، الوداد المغربي، أهلى طرابلس الليبي، الزمالك، الاتحاد المنستيرى التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، والكويت الكويتى، والاتحاد السعودى والسد القطرى، وأغلبهم على يد الفرق السعودية.

وفى تلك البطولة حقق الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو رقمًا تاريخيًا، مرتديًا قميص النصر السعودى، بعد هدفه فى شباك الزمالك، حيث أصبح «الدون» أول لاعب فى تاريخ كرة القدم يسجل 300 هدف دون استخدام قدمه اليمنى المفضلة، كما أصبح بهدفه أول لاعب فى التاريخ يصل إلى الهدف رقم 840 فى مسيرته الكروية.

كما شهد دور المجموعات تسجيل 46 هدفًا خلال 24 مباراة، احتل الزمالك والرجاء المغربى، صدارة الفرق الأكثر تسجيلًا بجانب النصر السعودى واتحاد جدة السعوديين بواقع 5 أهداف لكل منهم.

ولم يسجل الصفاقسى أى هدف طوال مشوار البطولة، وسجل الترجى، أهلى طرابلس، والاتحاد المنستيرى كل منهم هدف وحيد.

ومن حدية الموجهات شهدت المبارايات 5 حالات طرد، كان أولها يحيى جبران، لاعب الوداد المغربي خلال مباراة فريقه أمام السد القطرى، ولاعب الصفاقسى التونسى أحمد العجال، خلال مواجهة الشرطة العراقى، هشام بوسفيان لاعب الوداد المغربي، فى مباراة أهلى طرابلس الليبى، حسين الساعدى وموسى كونتى ثنائى الصفاقسى فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

كما اهتزت شباك تلك البطولة بـ 7 ضربات جزاء، كان أولها بقدم علاء عبدالزهرة، لصالح الشرطة العراقى أمام الصفاقسى التونسى، وأيوب العملود، للوداد المغربى ضد أهلى طرابلس الليبى، كما سجل سالم الدوسرى، للهلال السعودى ضد السد القطرى، وإيفر بانيجا، للشباب السعودى ضد الزمالك، والفرنسى كريم بنزيما، لصالح اتحاد جدة السعودى أمام الشرطة العراقى، وأحمد مصطفى «زيزو»، للزمالك ضد النصر السعودى، وإيفر بانيجا، للشباب ضد الاتحاد المنستيرى.