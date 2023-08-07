أحمد مرتضى: الألعاب الأخرى بالزمالك ستنافس على جميع الألقاب بالموسم الجديد

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عن الأزمات التي يمر بها فريق كرة اليد بالنادي الأبيض في الفترة الحالية.

قال أحمد مرتضى في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، ندعم فريق اليد بالزمالك، وكافة فرق النادي في الفترة الحالية ونحاول حل مشاكلهم.

وأضاف، هدف الزمالك هو المنافسة على جميع البطولات بالموسم الجديد سواء فرق اليد أو الطائرة أو السلة.

وأنهى نادي الزمالك اليوم إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد.

وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.