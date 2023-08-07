إيهاب جلال يوافق على رحيل نجوم الإسماعيلي

رحب إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي، ببيع عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، لتقديم الجهاز الفني الجديد “أرحب ببيع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، في الميركاتو الصيفي، حتى يستفيد النادي من وراء بيعهما”.

وأضاف “هوافق على بيع أي لاعب بشرط أن يستفيد النادي ماليًا من وراء بيعه”.

وتابع “عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، لاعبين كبار جدًا، ومن مصلحتهم الرحيل لأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، باهر المحمدي، لم يحصل على مستحقاته خلال الموسمين الماضيين، ولكنه لم يثر أي مشكلة”.

وواصل “باهر المحمدي، قائد الفريق حقيقي لأنه كان يسيطر على غرفة ملابس الفريق”.

وزاد “لست قلقًا على إيقاف القيد للإسماعيلي، وسنعطي فرصة لأولاد النادي، ونأمل في تكوين فريق جيد”.

وأردف “لو جاء عرض جيد لباهر، ويرغب في الرحيل سأوافق، أهم شيء أن ينزل اللاعب التمرين وهو تركيزه مع الفريق، وحاصل على جزء كبير من مستحقاته”.