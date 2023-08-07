وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي سفير سيراليون لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة سيراليون لدى القاهرة صادق سيلا، وعدد من أعضاء السفارة.

وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسيراليون وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات.

وأكد الجانبان، أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية والتبادل التجاري، ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون في المجالين الثقافي والتعليمي.

ومن جانبه، أكد السفير سيلا، على ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في سيراليون.

وأضاف أن لدى سيراليون العديد من الشباب في مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان، وأن رئيس الوزراء والعديد من الوزراء من الشباب.

ومن جانبهم، أكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، وعن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وسيراليون في المجالات المختلفة، وعن مدى اهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع كافة الأشقاء في إفريقيا.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية تقديرا لعمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، طارق الخولي عضو مجلس النواب، وكلا من بسمة العقدة، محمد هندي، السيد رمزي ويوسف العوال، أعضاء التنسيقية.