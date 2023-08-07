مراسل «القاهرة الإخبارية»: 10 مصابين في انفجار ميناء درينجة التركي

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن انفجار ميناء درينجة التركي أسفر عن إصابة 10 جرحى حتى الآن بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «منتصف النهار» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد مصابون تحت الأنقاض الآن إطلاقا على نحو رسمي.

وتابع «هذا الانفجار هز المدينة بأكملها، بسبب الضغط داخل صوامع القمح، حيث تسبب هذا الضغط في انهيار صومعة وإحداث الضرر لـ13 صومعة أخرى».

وأشار إلى أنه من شدة الانفجار تهشم زجاج المنازل المجاورة لميناء درينجة بالكامل، لهذا أصاب المواطنين بحالة من الفزع والذعر الشديدين.

وتابع: «تمت السيطرة على آثار هذا الانفجار، كما تم نقل مصابي الانفجار إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولا يوجد فقد في الأرواح حتى الآن».



