نظمت وزارة الشباب والرياضة ورش عمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030.



وتم مناقشة محاور العمل بالاستراتيجية السكانية المحدثة، والأهداف الفرعية لتمكين الشباب والمراهقين صحيًا واجتماعيًا واقتصادياُ.

حضر ورش العمل منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وخلال ورش العمل، استعرضت منال جمال خلال عرض تقديمي النقاط الرئيسية للاستراتيجية، بالإضافة إلى استعراض أهداف محور المراهقين والشباب، وماتقدمه الوزارة للشباب من خلال القضيه السكانية والصحة الإنجابية، وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية، وخفض نسبة البطالة من حيث البرامج التدريبية والتوعوية وملتقيات التوظيف.