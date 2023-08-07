ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن تقدم قواتها في محاور أوكرانية.. وكييف تحبط هجوما روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القوات الروسية تقدمها في عدة جبهات أوكرانية على مسافة 3 كيلو متر باتجاه مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أحبطت هجمات لقوات روسية على محاور متفرقة بالقرب من العاصمة كييف.

وفي السياق أكد فاليري زالوجني، القائد العام للقوات الأوكرانية، أن قواته نجحت في وقف تقدم عسكري روسي، وهو الهجوم الذي ترغب من خلاله روسيا لتخفيف الضغط على مناطق أخرى تسعى للسيطرة عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي أنه تقدم نحو منطقة كوبيانسك، والتي تسعى روسيا منذ فترة لاستعادتها من قبضة القوات الأوكرانية.

وقالت روسيا أن القوات العسكرية نجحت في تحقيق تقدم في عمق بلدات فيلتشانا وبرتشوترافنيفي شرق مدينة كوبيانسك.

الدفاع الأوكرانية هجوم روسي شمال شرق أوكرانيا شرق أوكرانيا وزارة الدفاع الأوكرانية