روسيا تعلن تقدم قواتها في محاور أوكرانية.. وكييف تحبط هجوما روسيا

أعلنت القوات الروسية تقدمها في عدة جبهات أوكرانية على مسافة 3 كيلو متر باتجاه مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أحبطت هجمات لقوات روسية على محاور متفرقة بالقرب من العاصمة كييف.

وفي السياق أكد فاليري زالوجني، القائد العام للقوات الأوكرانية، أن قواته نجحت في وقف تقدم عسكري روسي، وهو الهجوم الذي ترغب من خلاله روسيا لتخفيف الضغط على مناطق أخرى تسعى للسيطرة عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي أنه تقدم نحو منطقة كوبيانسك، والتي تسعى روسيا منذ فترة لاستعادتها من قبضة القوات الأوكرانية.

وقالت روسيا أن القوات العسكرية نجحت في تحقيق تقدم في عمق بلدات فيلتشانا وبرتشوترافنيفي شرق مدينة كوبيانسك.