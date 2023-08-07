لشراء مخدرات.. مدمن يعتدي على شقيقته بوحشية في المعصرة

شهدت منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، بعدما اقدم شاب مدمن للمواد المخدرة، بالاعتداء بالضرب بوحشية علي شقيقته، بسبب رفضها اعطائه راتبها لشراء مخدرات، ولم يكتفي بذلك وقام بطردها من الشقة وتحفظ على الأوراق الخاصة بمحل عملها، لمساومتها علي دفع مبلغ مالي مقابلها.



وورد بلاغ الى قسم شرطة المعصرة، من المواطنة، "سهام جاد"، 36 سنة، موظفة، مفاده تعرضها لاعتداء علي يد شقيقها، المدعو "أحمد جاد"، بسبب رفضها اعطائه اموال لشراء مخدرات.

وتابعت الضحية ان والدها مسن ومصاب بمرض مزمن وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالإعتداء عليها بوحشية وتحفظ علي ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها، ومنعها من دخول مسكنها.

وتكثف مباحث قسم شرطة المعصرة من جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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