الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال

وجه الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بعملية التطوير الشاملة لمساجد آل البيت، التي أمر بها الرئيس السيسي.

وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي مهتم بتطوير دور العبادة، مؤكدًا أن تطوير مساجد آل البيت يعد مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي.

ووجه القصبي الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بتطوير دور العبادة، كما أن اهتمامه بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباع طيب.

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة لا تهدم دور العبادة بل تقوم على تجديدها وتطويرها، لأن مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال والنشء المقبلة.

وتابع: ما يحدث في تطوير مساجد آل البيت، مشروع استثماري كبير يساعد على بث القيم والأخلاق، مؤكدًا أن سيرة النبي «ص» وإحيائها في نفوس الأجيال يساعد على التمسك بالأخلاق والقيم.