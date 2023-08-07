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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطرق الصوفية: مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي
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وجه الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بعملية التطوير الشاملة لمساجد آل البيت، التي أمر بها الرئيس السيسي.

وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي مهتم بتطوير دور العبادة، مؤكدًا أن تطوير مساجد آل البيت يعد مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي.

ووجه القصبي الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه الكبير بتطوير دور العبادة، كما أن اهتمامه بتطوير مساجد ومقامات آل البيت يعطي انطباع طيب.

وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة لا تهدم دور العبادة بل تقوم على تجديدها وتطويرها، لأن مساجد ومقامات آل البيت تبث القيم والأخلاق في أنفس الأجيال والنشء المقبلة.

وتابع: ما يحدث في تطوير مساجد آل البيت، مشروع استثماري كبير يساعد على بث القيم والأخلاق، مؤكدًا أن سيرة النبي «ص» وإحيائها في نفوس الأجيال يساعد على التمسك بالأخلاق والقيم.

الدكتور عبدالهادي القصبي الطرق الصوفية التطوير الشاملة لمساجد آل البيت