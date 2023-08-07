مونديال اليد للناشئين.. المنتخب يفوز على البرازيل بفارق 15 هدفا ويصل ربع النهائي

فاز منتخب مصر مواليد 2004 اليوم الإثنين على نظيره البرازيل بنتيجة 38-23 في أول مبارياته بالدور الرئيسي ويضمن تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في دولة كرواتيا.

وانطلقت منافسات البطولة يوم الأربعاء الماضي وتختتم في الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتقدم الفراعنة في الشوط الأول بفارق 9 نقاط ليأتي بنتيجة 19-10.

وبذلك ضمن المنتخب الوطني تأهله للدور ربع النهائي حتى في حالة خسارته غدًا أمام منتخب إسبانيا.

ويلتقي الفراعنة غدًا الثلاثاء بنظيره الإسباني في تمام الساعة الثامنة ونصف، في إطار ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

وسبق وتأهل الفراعنة للدور الرئيسي رفقة منتخب التشيك بالعلامة الكاملة بـ 3 انتصارات متتالية.

بعد الفوز على كل من: (التشيك – أيسلندا – اليابان) في إطار الدور التمهيدي.

وسبق وحقق الفراعنة مونديال اليد للناشئين في نسخته الماضية.



