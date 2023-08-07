تعرف على عروض القندوسي للرحيل عن الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن أربعة عروض لتسويق الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق تمهيدا لرحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر: “الأهلي نجح في توفير 4 عروض للاعب من الجونة واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد والعربي الكويتي”.

وأضاف المصدر: “الأهلي طلب من القندوسي تحديد النادي الذي ينتقل إليه ولكن اللاعب أبدي غضبه من رغبة الأهلي في رحيله”.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة الصعود لدور الـ4 بكأس مصر على حساب نادي المصري البورسعيدي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وعقب الفوز قرر مارسيل كولر منح الفريق راحة لمدة 20 يومًا قبل الدخول في معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.