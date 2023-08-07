شعبة الدواجن: انخفاض في الأسعار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت بمعدل 3 جنيهات، بسبب التغير في الحالة الجوية، وقلة معدلات الإقبال على الشراء، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن استمرار الانخفاض في الأسعار صعب، لأن القطاع يشهد حالة من عدم الاستقرار.

ونوه بأن أسعار الذرة تخطت 22 ألفًا و500 جنيه للطن، بعدما وصلت سابقًا إلى 21 ألفًا و800 جنيه، مشيرًا الى أن سعر طن الصويا يتراوح ما بين 28 ألفًا إلى 27 ألفًا و500.

وأشار إلى أن "استقرار مستلزمات الإنتاج يؤدي لاستقرار المنتج النهائي"، واصفًا التوقعات التي تفيد بانخفاض أو ارتفاع الأسعار بعد غد بأنها "غير منطقية".

وذكر أن أصحاب المزارع والمربين باعوا كميات كبيرة من الدواجن، تجنبًا لنفوقها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، معقبًا:"يرون أن الخسارة القريبة أفضل من خسارة كبيرة، والأمر قد يؤدي إلى شحية في الفترة المقبلة".

وشدد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أهمية استمرار المربين في المنظومة الإنتاجية، منعًا لنقص المنتج في الأسواق، مشيرًا إلى دور الجهات المعنية ووزارة الزراعة في تذليل العقبات التي يواجهها المربون.