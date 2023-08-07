الأحرار الاشتراكيين: الحوار الوطني مُثرٍ للغاية وبه آراء متعددة ومتباينة

كشف طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن أبرز التوصيات والنتائج التى خرجت بها جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية قائلا: إن الحوار الوطنى مثرى للغاية، وبه آراء متعددة ومتباينة، وخلافات الرأى تنتج مخرجات حقيقية عن كافة المشكلات العالقة.

وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطنى كان ثريا فى المناقشات، وكانت هناك اتجاهات متعددة وأفكار ورؤى متغايرة والجميع يتسابق على الخروج بحلول للأزمات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وتابع: لابد أن تكون التوصيات التى سيتم رفعها للرئيس واقعية فى إطار وتحت ستار الدستور، دون شرط أو قيد، لافتا إلى أن "الهوية الوطنية" كانت من ضمن المناقشات المثيرة والساخنة لأنها تعبر عن تاريخ وثقافة شعب، وشعب بجهاده وجهوده له تاريخ وواقع ذات مرجعية وعبق لآلاف السنين، والمحافظة على الهوية من خلال المحافظة على الثقافة المفنية والعامة والأخلاق المصرية، لافتًا إلى أن القائمة المغلقة هى النظام الأفضل للنظام الانتخابى، حتى يكون تطبيق طبيعى للمادة الدستورية المتعلقة بالكوتة.