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الإثنين 07 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البحر الأحمر: 19 دورة تدريبية مجانية لرفع مستوى الأمان والسلامة على متن العائمات

مبادرة تأهيلية بارزة
مبادرة تأهيلية بارزة بالبحر الاحمر
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شهدت محافظة البحر الأحمر انطلاق مبادرة تأهيلية بارزة، تجمع بين وزارة السياحة والآثار، والإتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة النقل والمواصلات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظة البحر الأحمر، وبالتعاون الفعال، تم تنفيذ 19 دورة تدريبية مجانية خلال الشهر الماضي، شارك فيها 504 متدرب، بهدف تأهيل العاملين في أطقم يخوت السفاري واليخوت اليومية، والزوارق السريعة المملوكة لمراكز الغوص أو الأنشطة البحرية في المحافظة.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع مستوى الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وتحسين معايير الأمان والسلامة على متن العائمات. 

وتأتي هذه المبادرة النوعية كبادرة أولى، حيث يسعى القائمون عليها لتكرارها في محافظات أخرى، بهدف النهوض بقطاع الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية المصرية.

وعبر مصطفى حفنى  رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن ارتياحه لنجاح هذه المبادرة التي تعكس حرص الدولة على تطوير قطاع السياحة البحرية والاستثمار في تأهيل العاملين فيه.

وأكد “حفنى” أن مثل هذه الدورات التدريبية ستلعب دورًا هامًا في تعزيز سمعة مصر كوجهة سياحية رائدة لمحبي الغوص والأنشطة البحرية.

وأعرب رئيس غرفة الغوص عن تطلعه لرؤية تأثير هذه المبادرة القيمة على مجال السياحة البحرية والغوص في مصر، وتحقيق تقدم ملحوظ يدعم رؤية مصر 2030 في تعزيز مكانتها السياحية عالميًا مشيرا إلى أن مثل تلك الدورات مستمرة طبقا لتوجة الدولة ووزارة السياحة.

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الاتحاد المصري للغرف السياحية و الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تطوير قطاع السياحة زارة السياحة والآثار