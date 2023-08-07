الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع بلال السيد لمدة 5 مواسم جديدة

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، عن تجديد التعاقد مع بلال السيد، لمدة ٥ مواسم جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وجاء التجديد لبلال السيد، في إطار حرص إدارة نادي الاتحاد السكندري الأحتفاظ بالمواهب والعناصر المتميزة من أبناء النادى ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد، بقيادة طارق العشري وجهازه المعاون، أمس الأحد،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة،في إطار استعدادات الموسم الجديد.