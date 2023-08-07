الأهلي يستفسر الـ"كاف" عن موعد مباراة السوبر الأفريقي

استفسر النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، عن موعد مباراة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية، على لقب السوبر الأفريقي، والذي لم يتحدد موعده أو مكان إقامته بشكل رسمي حتى الأن.

وأرسل مسئولو النادي الأهلي، خطابا رسميا اليوم الاثنين، الي الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل بدء معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي ذلك من أجل معرفة موعد السوبر الإفريقي حتي لا يتعارض مع معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقام معسكر النادي الأهلي في النمسا، على أن يسافر الفريق يوم ٢٨ أغسطس الحالي حتي يوم ٨ سبتمبر المقبل.