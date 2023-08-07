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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

مستشفى الحمام المركزي
مستشفى الحمام المركزي
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين و4 مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي. 

المصابون:

1- سهام محمد قطب 43 سنة، تعاني من جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم. 

2- چني محمد حسين 13 سنة، تعاني من كدمات متفرقه بالجسم. 

3- عثمان محمد عبدالله 22 سنة، يعاني من اشتباه بكسر في الفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج. 

4- دنيا عبدالوهاب عبدالمحسن 39 سنة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 

 وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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