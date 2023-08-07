رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمديرى العموم ويناقش آليات سير العمل ومقترحات تطوير الأداء

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، بمديرى عموم الجامعة بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وأمناء عام الجامعة المساعدين.

وأكد رئيس الجامعة فى بداية الاجتماع أنه حرص على عقد هذا الاجتماع منذ بداية توليه المسئولية ونظرا للانشغال فى العديد من الأنشطة والفعاليات تم تأجيله، موضحا أن الاجتماع لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل في الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية الجهاز الإداري بالجامعة والتى تعد من أهم المؤسسات التعليمية بما تمتلكه من إمكانات علمية وبشرية وخطة عمل هادفة لتحقيق التنمية على كافة المستويات تماشيا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الكامل لتطوير التعليم الجامعى.

وتحدث رئيس الجامعة عن أهم القضايا التى تهتم بها الجامعة وأهمية تكاتف الجميع للنهوض بها وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام موجها مديرى العموم بالكليات لوضع خطة بكل كلية لزيادة أعداد الوافدين بها، كما تحدث عن تطبيق آليات الحوكمة والتحول الرقمى، ومشاركة الجامعة فى جائزة مصر للتميز الحكومى وأهمية التعريف بمفاهيم التميز الحكومى ونشر ثقافة التميز المؤسسى والفردى لإعداد وتأهيل جهاز إدارى كفء يستطيع المنافسة بجوائز التميز الحكومى والتفكير خارج الصندوق والابتكار لتطوير مستوى الأداء، وضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة من خلال الدورات التدريبية التخصصية حسب احتياجات هذه الإدارات، وأهمية العمل على إعادة هيكلة الوظائف حسب التخصص والتعرف على نظم إدارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية وطرق تطبيقها لرفع الوعى لدى الجهاز الإدارى، وتطوير منهجية البحث العلمى فى مجالات التنمية الإدارية، كما استعرض رئيس الجامعة سير العمل بجامعة المنوفية الأهلية والقطاع الطبى والبرامج الخاصة.

وأشار رئيس الجامعة إلى بعض الشكاوى التى تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري، حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة لبحث الشكاوى والرد على كل موضوع بها، وقدمت اللجنة تقريرا مفصلا عن الشكوى والرد عليها والإجراءات التى تمت من مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة والمالية والشئون القانونية وسيتم الرد على العاملين بخطاب رسمى موضح به كافة التفاصيل، مؤكدا أنه يدعم الجهاز الإداري بكافة السبل القانونية المتاحة ويسعى لحل مشاكل الجميع فى نطاق الأطر العامة لقانون العمل وقانون تنظيم الجامعات، موجها بانه سيتم عقد اجتماع لمديرى العموم ومديرى الإدارات بصفة دورية لمتابعة سير العمل والاستماع لشكاوى العاملين ومتطلباتهم، متمنيا التوفيق لجميع العاملين بالجامعة لتأدية دورهم على أكمل وجه مشيدا بالجهاز الإداري بالجامعة والذى يعد من أقوى الأجهزة الإدارية على مستوى الجامعات.

ورحب كل من نائبا رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بالمديرين وأشادوا بمستوى الأداء فى كل قطاع، واستعرض كل منهم سير العمل بقطاعه والرؤية المستهدفة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

واختتم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللقاء بالإستماع إلى مقترحات مديرى العموم لتطوير العمل بالكليات.