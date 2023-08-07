وزير البترول يصدر حركة تنقلات بين رؤساء شركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومدير تنفيذي لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، والتى شملت: