بـ3 مليارات جنيه... النعماني يتفقد منشآت المقر الجديد لجامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير تنفيذ بعض الإنشاءات بمباني المقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة ومتابعة نسب التنفيذ، رافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للإنشاءات.

وأكد “النعماني” على أن تطوير منظومة التعليم الجامعي بمصر حظي باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التى تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى، لافتًا الي أن الجامعة تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدًا بحجم المشروعات الإنشائية التى يتم تنفيذها على أرض جامعة سوهاج بمقرها الجديد، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي ٣ مليارات جنيه.

وأشار أمين عام الجامعة إلى أن الجولة تضمنت متابعة إنشاءات مباني مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية (الصالة المغطاة)، مبنى كلية التربية الرياضية، مبنى كلية طب الأسنان ومبنى كلية الحقوق الجديد، مضيفًا أن مشروع الصالة المغطاة الذي ينفذ على مساحة ٨ آلاف متر مسطح بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، وتم تنفيذ ٣٠% من المشروع الذي من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٤ كما أوضح أن مشروع كلية التربية الرياضية الذي تبلغ مساحته ٦ آلاف متر مسطح وتكلف حوالي ١١١ مليون جنيه، ويتكون من بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة، ويحتوي على عدد ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب، كما يحتوي على فصول دراسية، قاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات، موضحًا انه تم تنفيذ المشروع بنسبة ٦٠% ومن المقرر تسليمه ٣٠ من شهر مارس ٢٠٢٤، من قبل شركة المقاولون العرب.

وأضاف المهندس حسين محمدين أن الجولة تضمنت أيضًا زيارة مبنى كلية الحقوق والذي تبلغ مساحته ٥٥٠٠ متر مسطح ويتكون من بدروم أرضي وخمسة أدوار متكررة، ويحتوي على ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب وطالبة، إلى جانب فصول دراسية، قاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات، بإجمالي تكلفة ١٠٧ مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه ٨٥% وسيسلم في ٣٠ متري ٢٠٢٤ وتنفذه أيضًا شركة المقاولون العرب، كما ذكر أن أن مشروع مبنى كلية طب الأسنان الذي من المقرر إنهاؤه ٦ مارس ٢٠٢٤، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠%، على مساحة ٦ آلاف متر مسطح وإجمالي تكلفة ١٩٣ مليون جنيه من تنفيذ الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج، والذي يتكون من بدروم وأرضي، خمسة أدوار متكررة، بالإضافة إلى ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب وطالبة، ٨ عيادات، فصول دراسية، قاعات متعددة الأغراض، غرف إدارية وخدمات.

وأوضح أن رئيس الجامعة قد تفقد ايضًا مشروع مبني الإدارة المركزية وملحقاتها والمقام علي مساحة ٨٠٠٠متر، بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، حيث بلغت نسبة الانجاز بالمبني ٨٩٪؜، ويتكون المبني من بدروم ودور ارضي وخمسة أدوار متكررة.