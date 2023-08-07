الأمن العام يضبط المتهم بقتل شقيقه رميًا بالرصاص في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان وضبط مرتكب الواقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الإثنين، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى.

بالفحص وبسؤال والد المجنى عليه قرر بقيام (شقيق المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الوقعة (بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.