مس شيطانى وراء مقتل مزارع بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بكفر الشيخ..وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها إصابات متفرقة بالجسم.



بالانتقال والفحص وبسؤال أهليته قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج بإحدى مراكز العلاج النفسية والعصبية وحاول الانتحار أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة ، مما دعاهم للاستعانة (بشخصين - مقيمين بدائرة المركز) لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدى عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطانى ، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته وإتهموا سالفى الذكر بالتسبب فى وفاته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

