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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تكريم الطالبة الحاصلة على المركز الثاني بمنتخب فرنسا لألعاب القوى لذوي الإعاقة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، الطالبة شهد أحمد محمد تهامى بالصف الثانى الثانوى  بمدرسة قاضى شرف الدين التابعة لإدارة عابدين والحاصلة على المركز الثاني على مستوى العالم فى منتخب فرنسا لبطولة ألعاب القوى لذوى الهمم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، والدكتورة سامية علام مدير عام الإدارة، ومحمد انور مدير المدرس ولبنى عبد العزيز والدة الطالبة

وأوضح " مدير المديرية " أن هذا التكريم يأتي إنطلاقاً من إهتمام الدولة وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  برعاية ذوى الهمم وإظهار طاقاتهم ودعم مواهبهم وتنميتها ومنحهم كافة الحقوق المجتمعية .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الإهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية وتوفير كل الدعم لهم،وأعرب " موسي " عن سعادته البالغة  بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناؤنا ذوى الهمم، مؤكداً  كل الدعم الإيجابي لهم .

وحصلت الطالبة على العديد من الميداليات الذهبية والفضية فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى بكأس مصر، وتعتبر الطالبة (شهد)  متعددة المواهب الفنية والرياضية  .

 

إدارة عابدين الرئيس عبد الفتاح السيسي بطولة العاب القوي