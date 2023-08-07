مخاوف في الزمالك من هروب "أوسوريو"

يسيطر الخوف على مجلس إدارة الزمالك وأعضاء لجنة الكرة بالنادي في الفترة الحالية، وذلك من هروب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق، نظرا لتأخر مستحقاته لأكثر من شهر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وبدأ نادي الزمالك في تجهيز مبلغ من الأشهر المتأخرة لمنحه للمدرب ثم سيعطيه باقي مستحقاته كاملة قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد نهاية الشهر الجاري.

ويرغب مجلس الزمالك في استمرار أوسوريو مع الفريق بعدما قدم أداء جيدا مع الفريق مؤخرا، كما أنه يمتلك شخصية قوية وسيرة ذاتية كبيرة في التدريب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.