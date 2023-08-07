"فيفا" يمنح محمود كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة الزمالك

منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط عقدت جلسة يوم 3 اغسطس الجاري لمناقشة موقف اللاعب بعد انتهاء المهلة السابقة.

وكشف مصدر بالأهلي ان فيفا منح محمود كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك بالإضافة لفوائد التأخير على المبلغ المستحق للزمالك.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على اللاعب محمود كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك بعد هروبه وفسخ عقده من طرف واحد.

وحصل كهربا على أكثر من مهلة لسداد غرامة الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

وتعرض محمود كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد الغرامة حتى لا يتعرض للإيقاف مجددا.