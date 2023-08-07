رسامة ثلاثة رهبان وأربعة قمامصة لدير الأنبا أنطونيوس

احتفل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر فجر اليوم، بإنضمام ثلاثة من طالبي الرهبنة لمجمع رهبان الدير، بعد أن إجتازوا فترة الإختبار الرهباني المقررة بالدير، وكذلك رسامة أربعة رهبان قسوس لدرجة القمصية.

شهدت الصلوات مشاركة خمسة من الآباء الأساقفة.

فإلى جانب الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير شاركه في الصلوات:

- الأنبا أنطونيوس | مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

- الأنبا دانيال | أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

- الأنبا زوسيما | أسقف أطفيح والصف وتوابعها.

- الأنبا أنيانوس | أسقف بني مزار والبهنسا وتوابعها.

والرهبان الجدد هم:

- الأخ موريس باسم الراهب مينا الأنطوني

- الأخ قزمان باسم الراهب قزمان الأنطوني

- الأخ سمعان باسم الراهب سمعان الأنطوني



وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات منح درجة القمصية للآباء الأحباء:



- الراهب القمص نوح الأنطوني

- الراهب القمص دميان الأنطوني

- الراهب القمص زخارياس الأنطوني

- الراهب القمص أندراوس الأنطوني

وتمت الرسامات في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس الآثريه.