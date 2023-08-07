وزير الشباب يشهد انطلاق الموسم الخامس للمسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الخامس المسلسل الاذاعي "ولا في الاحلام" والذي تنفذه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، لتنمية مواهب الشباب المبدعين في المجالات الفنية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي جاهدة الي التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تعزيز مفهوم تنمية الشباب في مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المشروعات أبرزها ابداع الجامعات ومراكز الشباب والدوم الخ.

وأكد “صبحى” أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات واستثمار في قدراتهم وطاقاتهم والتي أسهمت في تنمية المجتمع.

وأشادت أماني ضرغام، الكاتبة الصحفية بجهود وزارة الشباب والرياضة بشأن تنمية الشباب وبالأخص النجاح المبهر الذي حققه المسلسل على مدار سنوات انطلاقة وحتى الآن بسب كتيبة العمل المتميزة لدى وزارة الشباب والرياضة.

وتحدثت الفنانة مي كساب عن تجربتها خلال المشاركة في المسلسل الاذاعي وأهميته للبيت المصري من خلال مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مع تقديم حلول لها.

وتطرق الفنان سامح حسين الي الجهد المبذول من قبل وزير الشباب والرياضة للارتقاء وتأهيل وتطوير قدرات الشباب المصري وربطهم بتحديات الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

وأضاف الفنان خالد سرحان، أن هذة التجربة الشبابية تعد واحدة من أهم المشروعات الفنية، وخاصة أنها وسط مشاركة شبابية من المبدعين الذين سيكون لهم مستقبل مشرق في مجال الفن.

شهد ختام فعاليات المؤتمر استماع وزير الشباب والرياضة الي تجارب الشباب المبدعين المشاركين في المسلسل والفائدة التى تحققت لهم من خلال هذة المشاركة وطموحاتهم حول الأعمال المستقبلية فيما يخص الأعمال الإذاعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام



حضر المؤتمر الصحفي اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون السياسات والتنمية الشبابية، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة ونجوم الفن والإذاعة.