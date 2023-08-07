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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حكيم يغني لأول مرة في السعودية

حكيم
حكيم
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نجاحات حفلات حكيم المتتالية جعلته في الاهتمامات الأولى لصناع الترفيه في العالم العربي، ولذلك يحيي العالمي  حفلا ضخما في مدينة جدة السعودية الجمعة القادمة 11 أغسطس، وهذه المرة الأولى التي يغني فيها في المملكة العربية السعودية.
حكيم يجهز مفاجآت خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والتي طرحها من 5 أغنيات  وهي ( تزاولني، قول الله ،حبايبنا، مدلعة، سيبه  سيبه، منذ بداية الصيف. 
ومستمر في طرح الباقي الشهور القادمة، بالإضافة إلى أغنيات من ألبوماته السابقة والتي يعشقها الجمهور العربي، ومازالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية ".

المطرب حكيم حفلات السعودية