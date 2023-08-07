نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى لقسم طب الأطفال

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطبي السنوي لقسم الأطفال بنسخته الثالثة والثلاثين ، تحت عنوان " نحو طفل سليم وما يجب أن يعرفه كل طبيب أطفال "، والذى يقام تحت إشراف د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وذلك بمبنى الجراحة الجديد بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات بالجامعة ، الدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب، الدكتورأسامه الصافى رئيس المؤتمر ورئيس قسم طب الأطفال، والدكتور تامر حسان نائب رئيس المؤتمر ورئيس وحدة الدم وأورام الأطفال، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من أساتذة قسم الأطفال بكليات الطب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

وخلال كلمته نقل الدكتور عاطف حسين تحيات الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة لجميع القائمين على فعاليات المؤتمر الطبي السنوي لطب الأطفال ، كما رحب بالقامات العلمية ورموز قسم طب الأطفال بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية المشاركين في فعاليات المؤتمر ، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الملتقيات والفعاليات لما لها من أهمية كبيرة في تبادل وجهات النظر وإكساب شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا العديد من المهارات.

ومن جانبه أعرب الدكتور وليد ندا عن بالغ سعادته بالتنظيم المتميز لفعاليات المؤتمر والذى يعبر عن جهود فريق عمل متكامل ، مؤكدا أن جامعة الزقازيق تضع الخدمة الطبية في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى تحسينها بشكل عام لخدمة المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية ، متمنياً أن يحقق المؤتمر من خلال الحضور الجيد والاستفادة المتميزة عبر الأبحاث العلمية والمشاركات التي يساهم بها الباحثين والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية علي مدي الجلسات العلمية المتنوعة خلال فترة انعقاد المؤتمر .

كما أوضح الدكتور أسامه الصافى أن طب الأطفال يمثل واحداً من الفروع الهامة والرئيسية في مجال الطب والذي يهتم ويستهدف الأطفال بشكل رئيسي حيث يشمل علاج مختلف النواحي الصحية والنفسية والجسمانية للأطفال , كما يعد طبيب الأطفال هو الجهة الأولي والذي يجب أن تتوفر لديه العديد من المهارات الخاصة التي تجعله قادراً ومؤهلا على القيام بهذه المهمة .

وأشار الدكتور تامر حسان أن المؤتمر اشتمل علي عدد كبير من المحاضرات العلمية في المجالات المختلفة لطب الأطفال كتغذية الأطفال ، والأطفال المبتسرين ،وحديثى الولادة ، كما تحدث أطباء وحدة المخ والأعصاب في الأطفال عن موضوع الصرع في الأطفال وتشخيصه وعلاجه، وتطرق المؤتمر أيضا لموضوع التمثيل الغذائي والالتهاب الرئوى في الأطفال .

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات المؤتمر تم تسليم جائزة المرحوم د.محمد فوزى للبحث العلمي للدكتور تامر حسان عن بحثه العلمى المنشور في المجلة الأمريكية لأمراض الدم ذات معامل التأثير الكبير ، كما تم تسليم جائزة المرحوم د.علي أبو زيد لأفضل محاضرة وفاز بها كل من د.مروة زكريا ود.شروق نافع ود.ندا كمال من قسم الأطفال ، كما تم تكريم أساتذة طب الأطفال وهم : د.إيهاب عبد الحميد ، د.إيهاب البنا ، د.بشير عبد الله ، د.أحمد جلال صيام، د.أسامه الخولى ، وذلك لجهودهم الكبيرة في خدمة المرضي والطلاب.