المهاجم الأجنبي يحسم مصير صلاح محسن في الأهلي

تسيطر حالة من الغموض على مصير صلاح محسن لاعب النادي الأهلي حتى الآن بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.

وأبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وقت سابق إعجابه بمستوى صلاح محسن، وأنه يدرس عودته مرة أخرى لصفوف الفريق الأحمر، لكنه لم يحسم القرار بشكل نهائي.

ووضع مسئولو النادي الأهلي، صلاح محسن ضمن قائمة الانتظار للموسم الجديد وسط حالة من الغضب على اللاعب خاصة أنه كان يمني النفس بالقيد في القائمة الأساسية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن صلاح محسن يعتبر أحد الخيارات التي ربما يلجأ لها الأهلي، حال تعثرت صفقة المهاجم الأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر، أنه في حال عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي سيتم إضافة صلاح محسن للقائمة ومنحه فرصه المشاركة.

وشدد المصدر على أن النادي يمتلك عدد من العروض من أندية الدوري للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة ولكن لم يحسم الموقف في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة.