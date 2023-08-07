"مرأة المنيا" تدشن حملة توعوية عن "ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع"

أطلقت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الإثنين، الحملة التوعوية "ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع"، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي وذلك بالتنسيق مع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء والمجلس القومي للمراة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا وتكليفا من اللواء أركان حرب هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا.

بدأت اليوم الندوة التوعوية الأولي بالتعاون مع الوحدة المحليه بقرية البرجاية، حيث تحدث في الندوة المهندس خلاف رشدي مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء.

تناولت الندوة أهداف ترشيد الطاقة واوجه ترشيد الطاقة في المنازل من خلال نسب استهلاك الطاقة علي الاستخدامات المنزلية والارشادات الواجب اتباعها عند شراء لمبات موفرة للطاقة، كما تناول عدد من النصائح والتوجيهات عند تشغيل الاجهزة الكهربائية كالتكييف والسخان الكهربائي والثلاجات والغسالات والتليفزيونات والريسيفر وشواحن التليفونات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال خيري مدير إدارة المرأة، والدكتورة منال عبدالسلام مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة وسكرتير قرية البرجاية ومسؤولات المراة بالقرية وتحت اشراف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية.

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