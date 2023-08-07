اتحاد الكرة يفتتح الدورة التدريبية D12 للمدربين بالقليوبية

يشهد اليوم الإثنين افتتاح دورة الدبلومة الافريقية D12 والتي ينظمها فرع الاتحاد بالقليوبيهً بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصري لكره القدم.

يشرف علي الدورة محمد طه المدير التنفيذي لمنطقه القليوبيه ويشارك في الدوره ثلاثون مدربا يخضعون اليوم لاختبارات مهارية ومقابلة شخصية تحدد مدي استعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالدبلومة الافريقية.

تستمر الدورة لمده تسعة أيام بواقع 72 ساعة، وتقام الدوره علي ملاعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.