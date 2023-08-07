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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يفتتح الدورة التدريبية D12 للمدربين بالقليوبية

جمال محمد علي
جمال محمد علي
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يشهد اليوم الإثنين افتتاح دورة الدبلومة الافريقية D12  والتي ينظمها فرع الاتحاد بالقليوبيهً بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصري لكره القدم.
يشرف علي الدورة محمد طه المدير التنفيذي لمنطقه القليوبيه ويشارك في الدوره ثلاثون مدربا يخضعون اليوم لاختبارات مهارية ومقابلة شخصية تحدد مدي استعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالدبلومة الافريقية.
تستمر الدورة لمده تسعة أيام بواقع 72 ساعة، وتقام الدوره علي ملاعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

اتحاد الكرة الجبلاية جمال محمد على