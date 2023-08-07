أجر زكي كان بسيطا.. سحر رامي تكشف كواليس إنتاج فيلم كابوريا

تحدثت الفنانة سحر رامي عن كواليس إنتاجها لفيلم " كابوريا" قائلة: ليس من إنتاجي وحدي كان معي حسين الإمام، والإنتاج لم يكن بحجم حاليا وأجور رغدة وأحمد زكي كانت بسيطة.

وأضافت سحر خلال حوارها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:'الفيلم نجح وعمل نقلة في استخدام المجاميع في السينما وهاجمونا وقتها والأغنية نجحت جدا وأحمد زكي كان في أحلى حالاته ورغدة كانت رهيبة، ولم أكن سأقدم دورا به وخيري بشارة أصر أن أمثل به ولم يكن معنا فلوس كثيرة كنا نريد النجاح".

وكشفت سحر حقيقة هجومها على الفنان هيثم أحمد زكي بسبب نيته في عمل جزء ثان من فيلم " كابوريا" قائلة:' فوجئت أن صحفي يهاتفني ويسألني هل سأقاضي هيثم أحمد زكي لأنه سيقدم جزء ثاني من كابوريا، فقلت له أنا ليس من حقي أقاضيه الجزء الثاني ملك عصام الشماع ككتابة، لكن إن تم الاستعانة بجزء من الفيلم أو أغنية فيتم دفع فلوس عليها لأنها حقوقي وهذا هو الإنتاج، إنما فكرة عمل جزء ثاني أنا لست طرفا فيه".