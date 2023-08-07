اتحاد "البحث العلمي" يعلن إطلاق مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار

أطلق الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية صباح اليوم الإثنين، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أول برنامج تعاون علمي بحثي عربي متعدد الأطراف بإشراف إتحاد مجالس البحث العلمي العربية –جامعة الدول العربية ويتناول أولويات البحث في البلدان العربية: الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، والأمن الصحي، والسلم الاجتماعي، وتعد "مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار" هي أحد برامج الخطة التنفيذية لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية للأعوام (٢٠٢3/٢٠24)، والتي أجازها مجلس الاتحاد في دورة انعقاده رقم 44 في ديسمبر ٢٠٢٢ بمقر جامعة الدول العربية.

وقد استضافت الأكاديمية اليوم "مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار" والتي تهدف إلي انشاء فرق بحثية عربية متميزة ومتكاملة وملتزمة بتحقيق اثر فعلي على أرض الواقع من خلال الاعتماد على قدرات مؤسسات البحث العلمي والابتكار العربية وبالشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من القطاع العام والخاص، وتكون مشاركة الباحثين من مؤسسات البحث العلمي العربية في هذه التحالفات ممولة بصفة تشاركية، ويتولى الاتحاد توفير الدعم اللوجستيى والتشبيك ومتابعة التنفيذ والترويج لهذه التحالفات بغية مساعدتها في الحصول منح بحثية من الجهات المانحة.

وفي كلمته في الجلسة التعريفية للبرنامج أوضح الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية أنه سيتم البدأ في تنفيذ المشروعات مع بداية عام 2024، وتستمر لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير، مؤكداً أن كافة المشروعات ستخضع الى المتابعة والتقييم من قبل اللجنة العلمية ولجنة التمويل، كما سيتم مناقشة حقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها من براءات اختراع ومكاسب مادية وأرباح حالة بحالة، بما بتوافق مع جميع الأطراف وطبقا لسياسات الملكية الفكرية المطبقة في الجهات المشاركة في التحالفات ويضمن الاتحاد حقوف عادلة لكل المشاركين وذلك في اتفاقيات المشاركة التي سيوقعها أعضاء التحالف مع الاتحاد من جهة ومع جهات التمويل من جهة اخرى.

وقد ألقي كلمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الافتتاح اليوم الدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية حيث قالت اننا نثمن التعاون العربي- العربي، ونقدر جهود اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دعم التعاون العربي-العربي، وأكدت في كلمتها على الدور المحورى للهيئات والمنظمات والاتحادات العربية المعنية بالبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية فى دعم واستحداث وتطوير الآليات الفاعلة فى العمل البحثى، والتى تجمع الباحثين العرب على هدف واحد رغم اختلاف أوطانهم، وتخصصاتهم لخدمة أهدافنا المشتركة، وعلى رأسهم جامعة الدول العربية بإدارتها المختلفة والكيانات العربية ذات الصلة مثل اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، واتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الأممية مثل اليونسكو والإيسيسكو والألكسو وغيرهم، مثمنًا الدور الكبير الذى تلعبه جامعة الدول العربية لتحقيق آمال الأمة العربية فى وحدتها وتقدمها .