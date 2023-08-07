الكويت تبحث مع كل من قطر والسعودية سبل دعم علاقات التعاون

تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد، رسالة خطية من وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد، تتضمن دعوته لزيارة دولة قطر.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان، اليوم الإثنين - أن الرسالة سلمها سفير قطر بالكويت علي بن عبدالله، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة، والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق آخر، بحث الشيخ طلال خالد الأحمد مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالكويت الأمير سلطان بن سعد، اليوم، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني.