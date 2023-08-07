مياه الدقهلية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود

نظمت إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود لمدة 4 أيام بمشاركة ممثلين عن قطاع التشغيل والصيانة والقطاع المالي بالإضافة لإدارات دعم النزاهة من 5 شركات تابعة وهى الدقهلية والمنوفية و البحر الاحمر و بنى سويف و كفر الشيخ .

ويأتى ذلك للوصول للإجراءات الوقائية الداعمة النزاهة الخاصة بتلك العملية وتوحيد إجراءات العمل بين الشركات المشاركة وكذلك وضع مؤشرات أداء تضمن تنفيذ تلك الإجراءات وتقيس مردود تنفيذها.

وجاء ذلك تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وبناءً على توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من ورش العمل المختلفة في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة والتي تهدف الي توحيد اجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع اجراءات وقائية موحدة داعمة للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد وتضمن سلامة الإجراءات.

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