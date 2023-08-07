"وفد الفيوم" ينظم يوما طبيا ضمن "100 يوم صحة" للكشف المجاني

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، بالإشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، يوم طبي، لتوفير الكشف الطبي المجاني، على أعضاء الحزب وذويهم من اللجان المركزية، والمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بالمقر الرئيسي للحزب بعمارة الأوقاف أعلى محلات عمر أفندي بشارع البحر بالفيوم.

ويقام اليوم الطبي، تحت رعاية الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم، عضو الهيئة العليا بالحزب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور هاني أنور، مدير الإدارة الطبية ببندر الفيوم، والصحفي ميشيل عبد الله، المسؤول عن مكتب خدمة المواطنين بحزب الوفد بالفيوم.

ويقدم اليوم الطبي، عددًا من الخدمات الطبية، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من السكر وضغط الدم، والكشف المبكر عن الأورام، وتقديم التطعيمات الخاصة بفيروس "كورونا"، ووجود طبيب بشري، وطبيب أسنان، مع فريق طبي متخصص للاستفسار والكشف الطبي على الأعضاء والمواطنين.