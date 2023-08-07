نائب يطالب رئيس الوزراء بحضور أولى جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان

طالب النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة حضور أولى جلسات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب.

وأشار نظير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية توضيح موقف الحكومة من الأزمات التى طالت جميع فئات الشعب، سواء الاقتصادية او السياسية والاجتماعية، وخاصة غلاء الاسعار الذى طحن عظام الشعب المصرى، فضلًا عن توضيح موقف الحكومة من الشائعات الكثيرة التى اوجعت المصريين، بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر والذى أدى الى تلف العديد من الاجهزة الكهربائية، التى تمثل الحجر الاساسى بالنسبة للاسر المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بضرورة ايجاد الحلول السريعة، ووضع الخطط التنفيذية المطلوبة لإحكام السيطرة على كل هذه المشكلات، ومواجهة التجار محتكرى السلع والمعروفين بالإسم لدى أجهزة الدولة التنفيذية.