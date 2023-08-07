رئيس الوزراء الأردني: توقيع 12 اتفاقية تعاون مع مصر

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنَّ العلاقات "المصرية - الأردنية" تستند على قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسية العليا، ومثال يحتذى به للعمل العربي المشترك.

وأضاف "الخصاونة" في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنَّه جرى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات؛ منها رسم السياسات الاقتصادية والمالية، البيئة، الشؤون الاجتماعية، الإعلام والثقافة، التدريب المهني، والقوى العاملة، والصحة والأوقاف.

وذكر "الخصاونة"، أنَّه استعرض مع نظيره المصري تطابق الرؤية السياسية بين البلدين في إطار العلاقات الوثيقة بين الملك عبدالله الثَّاني وأخيه المصري الرئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، التي بثَّتْ فينا الحرص على بذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات، لخدمة بلدينا وشعبينا الشَّقيقين.

وأشار إلى أننا نعمل على تنفيذ مبادرات الآلية الثلاثية واتفقنا على مضاعفة قدرة خط الكهرباء المشترك، وتطوير مشروع خط النقل العربي.

وأوضح أنَّ الاستقرار في المنطقة العربية لن يتحقق إلَّا بحلَّ القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل في إطار الإجماع الدولي على حل الدولتين.