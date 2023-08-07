الأربعاء.. "الفنون التشكيلية" يفتتح المعرض الجماعي "كذا لون 2"

يفتتح المعرض الجماعي “كـذا لون 2” في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، يستمر المعرض حتى 19 أغسطس 2023، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

ويفتح المتحف ابوابه امام رواد المعرض يومياً من الساعة 9 صباحاً، حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

ومتحف أحمد شوقي هو متحف يقع على كورنيش النيل في الجيزة بمصر، كرس هذا المتحف تكريما «لأمير الشعراء» الشاعر المصري كردي الاصل أحمد شوقي. والذي كان يعيش في حي المطرية أحد أحياء القاهرة، قرب قصر الخديوي عباس حلمي الثاني في القبة حتى نفي، بعد عودته إلى مصر بنى منزلا جديدا في الجيزة أطلق عليه «كرمة ابن هاني». منزل الجيزة ذلك صار لاحقا «متحف أحمد شوقي».