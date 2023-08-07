وكيل تعليم كفر الشيخ: 396 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، “إنه تابع أداء الطلاب لامتحانات الدور الثانب للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية”، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا أن 396 طالبًا وطالبة في الدبلومات الفنية أدوا اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومبادئ قانون الاجراءات الجنائية بالتعليم التجاري ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي.