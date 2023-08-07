مجلس الزهور يعتمد تشكيل المديرين الفنيين فى 30 لعبة للموسم الرياضى الجديد

اعتمد مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش الأجهزة الفنية والمديرين الفنيين للالعاب المختلفة بالنادى للموسم الرياضى الجديد 2023/2024 والتى تضم نحو 30 لعبة ما بين فردية وجماعية.

وفور الإعتماد بدأ كل جهاز فنى فى العمل المتواصل تحت قيادة مجلس الإدارة، ومتابعة أحمد الليثى مدير النشاط الرياضى الذى يتابع عمل كل جهاز فنى فى كل لعبة، وتذليل كافة المعوقات للعمل فى أجواء تكفل للنادى تحقيق بطولات وإنجازات فى الألعاب المختلفة .

ضم تشكيل المديرين الفنيين للالعاب المختلفة كل من هشام قدرى "كرة يد" ، وهانى أحمد "كرة طائرة رجال" ، وشرين محمد " كرة طائرة أنسات" ، وأحمد عمرو لقطاع الناشئين والناشئات "كرة طائرة" ، وأسلام عادل "كرة القدم" ، وأياد خليل "سباحة " ، وعلاء الدين عارف بالله "كرة ماء" ، وإسلام مصطفى "غطس" ، ومنال حسن "باليه مائى" ، ومحمود ربيع "كاراتيه" ، ومصطفى ذكى "تايكوندو"، وجلال عوض ومحمد عبد المحسن "جودو" ، وأحمد شعبان "كونغ فو" ، ومحمد نجاح وعمر جمال "كرة السرعة " ، وطارق يسن "تنس طاولة" ، وهشام هاشم ومحمد هاشم "تنس أرضى" ، وشريف هاشم "اسكواش" ، وزكريا عبد القادر " الريشة الطائرة" ، ومهند محمد "هوكى " ، وعلاء الدين محمد " جمباز فنى " ، ونيفين نشأت "جمباز ايقاعى" ، وأحمد عز الدين "سباقات السرعة" ، وأمينة محمود "العاب قوى" ، ومصطفى عبد الرسول "احتياجات خاصة " ، وفيصل إسماعيل "الجيم الجديد" ، وتامر عماد "أصابات ملاعب " .

وقال محمد مطيع سكرتير عام النادى أن مجلس الإدارة راعى عند أختيار الأجهزة الفنية للالعاب المختلفة بالنادى عدة عناصر ، منها السيرة الذاتية والخبرة ، والتاريخ الرياضى لكل مدير فنى كلاعب ، ثم مدربا ومديرا فنيا ، والإنجازات السابقة التى حققها ، والدورات التدريبية المحلية والدولية التى حصل عليها ، واللاعبين الدوليين التى تم تصعيدها للمنتخبات الوطنية ، والرؤية الفنية فى إختيار العناصر التى تمثل النادى فى كل لعبة ، وقدرة كل مدير فنى على توسيع القاعدة بلاعبين متميزين ، حتى يكون هناك عدة فرق فى مراحل سنية مختلفة فى كل لعبة ، تضمن تواصل الأجيال وقدرتها على تحقيق الإنجاز تلو الآخر.