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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مطروح للفنون الشعبية تبهر جماهير بورسعيد بالفن السيوي خلال "ثقافتنا في إجازتنا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهدت حديقة الأمل ببورسعيد، مساء أمس الأحد، استمرار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن الفعاليات المكثفة بالمبادرة والتي تقدمها الهيئة بجميع المحافظات وتلقى نجاحا كبيرا.

جاء ذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، باقة متنوعة من الفلكلور السيوى، منها "الترحيب، السامر، الصابية، السيوى"، تدريب عوام مصطفى، وقيادة الفنان سلومة، كما تخلل الفقرات الاستعراضية بعض المقطوعات الموسيقية وفقرة غناء للمطرب سلومة الذى شارك الجمهور بغناء أغنية "لولاكي".

ويشار إلى أن الفعاليات تستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، المسلة، فريال، حديقة المشير.

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مبادرة ثقافتنا في اجازتنا ثقافتنا في اجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة مطروح للفنون الشعبية الفلكلور السيوى