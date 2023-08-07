محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فوز محمد هاني لاعب الأهلي بجائزة أفضل ظهير أيمن فى مصر الموسم الماضي، في تصويت الجمهور بعد التألق مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، والمساهمة فى الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك" صورة للاعب محمد هاني وعلق عليها: تصويت الجمهور يحسمها محمد هاني هو أفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري.. أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

وكان محمد هاني ظهر بصورة مميزة طوال الموسم الماضي وساهم بقوة فى حصول النادي الأهلي على لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد خسارته لعامين متتاليين لصالح نادي الزمالك، وساهم أيضًا فى التتويج بجميع البطولات، فى موسم استثنائي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وساهم محمد هاني هذا الموسم في حصول النادي الأهلي على لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وبطولتي كأس السوبر، بجانب لقب كأس مصر، ليحقق الأهلي 5 بطولات.

وكانت رابطة الأندية أعلنت أمس عن حصول محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أيضًا على جائزة أفضل حارس مرمي فى مصر الموسم الماضي باستفتاء الجماهير التى حسمت هذا الأمر واختارته الأفضل هذا الموسم.