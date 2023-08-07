بصور من طفولتها.. دنيا سمير غانم تحيي الذكرى الثانية لرحيل والدتها

أحيت النجمة دنيا سمير غانم، الذكرى الثانية لرحيل والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: “ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك الحمد لله رب العالمين”.

ولدت دلال عبدالعزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (المعروفة باسم إيمي) وكلتاهما امتهنتا التمثيل، وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا.

Screenshot_٢٠٢٣٠٨٠٧_١٣٣٢٤٠