مدبولي: التعاون مع الأردن يأتي فى إطار الروابط الإستراتيجية والتاريخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التغلب على الكثير من العقبات خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أننا ناقشنا مشروعات الربط والتكامل بين مصر والأردن في مشروعات الغاز الطبيعي.

وتقدم مدبولي، بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى الأردن، مؤكدا أننا لدينا مقومات هائلة في مصر والأردن مما يحتم علينا التكامل.

وقال: “إن كل ما تناقشنا به تعتبر مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وتأتي فى إطار الروابط الإستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن ومصر”.