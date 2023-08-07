سان جيرمان يجد بديل امبابي

كشفت صحفية فرنسية عن توصل نادي باريس سان جيرمان، لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع بديل كيليان مبابي الذى دخل فى صراع مع الإدارة بسبب رغبته فى الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق نهائي مع بنفيكا بشأن ضم البرتغالي جونزالو راموس، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل، نظير 65 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليونا.

وأكدت الصحيفة إن باريس كان قد توصل لاتفاق مع راموس على الشروط الشخصية للعقد منذ عدة أيام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البرتغالي للكشف الطبي قبل توقيع عقود انتقاله إلى سان جيرمان.

ولم يتوقف ميركاتو سان جيرمان عند راموس، لكن إدارة النادي تحاول التوقيع أيضا مع راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.